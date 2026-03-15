Cassazione | assolti Macalli Lega e Federcalcio sul

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Mario Macalli, della Lega Pro e della Federcalcio nel procedimento relativo al fallimento dell’Unione sportiva Pergocrema 1932. La decisione definitiva si è pronunciata sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nel dissesto finanziario della società. Nessuna delle parti è stata ritenuta colpevole di aver contribuito al fallimento.

La giustizia civile ha emesso un verdetto definitivo sulla vicenda del fallimento dell’Unione sportiva Pergocrema 1932, assolvendo Mario Macalli, la Lega Pro e la Federcalcio da ogni responsabilità nel dissesto finanziario. La sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione chiude definitivamente un contenzioso durato dodici anni, confermando che il blocco dei fondi non fu causa diretta del crollo societario. L’esito giuridico arriva con quattordici anni di distanza dagli eventi scatenanti, confermando l’assenza di nesso causale tra i pagamenti bloccati e la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale di Crema. Il caso aveva come attori principali Sergio Briganti ed Ernesto Rimonti, i quali avevano richiesto un risarcimento pari a sei milioni di euro per presunti danni subiti dalla società gialloblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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