Casina del Parco Il Sodo | Serve una vera ristrutturazione

La Casina del Parco “Il Sodo” chiede una vera ristrutturazione, sottolineando che un intervento superficiale non risolverebbe i problemi strutturali e impiantistici dell’edificio. Gli interventi attualmente programmati sono considerati insufficienti da chi vive e lavora nella struttura, che insiste sulla necessità di intervenire sulle fondamenta e sugli impianti per garantire un miglioramento duraturo.

Una ristrutturazione che non parta dalle fondamenta e dagli impianti rischia di essere solo una mano di vernice su problemi profondi. È questa la posizione della lista “ Impegno Comune Tuoro “, che solleva forti dubbi sull’operato dell’ Amministrazione comunale riguardo ai lavori alla “ Casina “ del Parco Il Sodo. Il timore dei consiglieri è che si ripeta quanto accaduto due anni fa con l’intervento sul parco: una sostituzione del lastrico con cemento ruvido, monoliti di pietra al posto delle panchine e uno stagno perenne, ribattezzato “Fontana con le ninfee“, che oggi appare come un ricettacolo di rifiuti. Al centro della polemica c’è la regolarizzazione dei locali al piano terra della Casina, cuore pulsante della vita sociale toreggiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casina del Parco “Il Sodo“: "Serve una vera ristrutturazione" Articoli correlati Fenestrelle, Legambiente: “Serve una scelta chiara per il futuro del parco”Tempo di lettura: 2 minutiDa anni il Parco del Fenestrelle è al centro dell’impegno di Legambiente Avellino – Alveare, come luogo chiave per la... Il Comune le assegna casa, ma serve una ristrutturazione da 11mila euro: "Ecco come è ridotto l'appartamento"Vanessa ha tre figli minori a suo carico, ad agosto le è stata assegnata una casa popolare in via Servilio Prisco, nel quartiere Don Bosco. Tutti gli aggiornamenti su Casina del Parco Il Sodo Serve una vera... Temi più discussi: Casina del Parco Il Sodo: Serve una vera ristrutturazione; Carboni, Panariello e i 20 anni della Casina Raffaello: gli eventi del fine settimana a Roma; Il coordinamento ambientalista del fermano convoca i cittadini il 7 Marzo per difendere il Parco del Girfalco; InfoRoma Weekend: memoria, sport e tradizioni nei quartieri della Capitale. Lo sport per cancellare il degrado. La rinascita della casina del parcoHo un desiderio: intitolare il nuovo campino da basket della Montagnola ad Andrea Pierini, figura storica del basket pontederese recentemente scomparso e tra i primi a voler realizzare questa ... lanazione.it Una nuova ‘Casina dei libri’ all’interno del Parco dei GelsiInaugurata a Gatteo la ‘Casina dei libri’ voluta dall’Amministrazione e collocata al Parco del Gelso. Questa casina va ad aggiungersi ai numerosi punti di BookCrossing attivati quest’anno sul ... ilrestodelcarlino.it Progetto: Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025: al via la “Casa del Libro” presso l’Ospedale di Subiaco. Nell’ambito delle iniziative legate al progetto del Parco per Subiaco Capitale Italiana del Libro 2025, è stata installata oggi presso l’ospedale di Subiaco facebook