Casina abbraccia la mamma di Alessandro

La comunità di Casina si stringe intorno a Daniela Bacchelli, madre di Alessandro Alberghini, 23 anni, morto in un incidente di moto vicino a San Prospero di Modena. La donna, insegnante di francese alla scuola media di Leguigno, vive nel paese e ha ricevuto il sostegno di amici e conoscenti nel momento di dolore. La notizia della scomparsa del giovane ha suscitato grande commozione nella zona.

Il dolore per la scomparsa di Alessandro Alberghini, 23 anni, uscito di strada in moto alle porte di San Prospero di Modena, investe anche la comunità di Leguigno e di Casina, dove vive e lavora la madre del giovane, Daniela Bacchelli, conosciuta e stimata insegnante di francese alla scuola media. La vice sindaco e assessore alla scuola Ilaria Cilloni, insieme al sindaco Stefano Costi e all’intera amministrazione, esprime profonda vicinanza alla professoressa Daniela Bacchelli. Nello stesso modo si sono stretti all’insegnante i colleghi dell’Istituto comprensivo. La tragica notizia della morte di Alessandro è giunta a Casina come un fulmine a ciel sereno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casina abbraccia la mamma di Alessandro Articoli correlati Leggi anche: Elena Santarelli abbraccia la mamma in ospedale e rivela: "Ha avuto un infarto" Funerali di Domenico, la direttrice del Monaldi abbraccia la mamma in Duomo: “Nessuno dimenticherà”Lungo abbraccio al Duomo di Nola tra la dg dell'ospedale Monaldi, Anna Iervolino, e la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino, che ha detto: "Deve... È FINITA: ME NE VADO DALLA VILLA DOPO AVER SCOPERTO IL TRADIMENTO DI LOLLO CON LA MIA MIGLIORE AMICA