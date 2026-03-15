A partire dal 24 febbraio 2026, i lavori di riqualificazione di Casa Cammarata a Maregrosso inizieranno, con l’obiettivo di trasformare l’edificio storico in un museo funzionante. L’intervento prevede un investimento di 75mila euro destinati a restaurare e valorizzare l’immobile, che rappresenta un esempio importante di architettura locale. La struttura sarà aperta al pubblico una volta completati i lavori.

La riqualificazione di Casa Cammarata prenderà il via concreta a partire dal 24 febbraio 2026, trasformando un sito storico in Maregrosso in una realtà museale attiva. L’appalto è stato assegnato alla ditta Project Srl di Brolo per realizzare interventi da quasi 75mila euro che restituiranno all’uso pubblico la dimora dell’artista Giovanni Cammarata. Questa operazione non è solo un restauro edilizio, ma rappresenta un atto di riconoscimento culturale per un patrimonio unico nel Terzo Quartiere di Messina. L’iniziativa nasce dalla necessità di proteggere le opere artistiche originali create dall’uomo del popolo, il Cavalier Giovanni Cammarata, nato a Messina nel 1914 e scomparso nel 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casa Cammarata: 75mila euro per salvare l’arte di un genio

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Casa Cammarata area di cantiere, l'appalto fu assegnato a settembreLa data di inizio lavori segnata nel cartello con tutte le indicazioni dell'appalto dice 24 febbraio 2026.

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