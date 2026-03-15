Un professor Franco Carinci ha scritto una lettera aperta al costituzionalista Michele Ainis, scatenando un vivace dibattito sul referendum attualmente in corso. La comunicazione ha attirato l’attenzione di molti, generando reazioni e commenti di varia natura. La missiva ha messo in evidenza alcune posizioni e ha alimentato le discussioni pubbliche sul tema.

La lettera aperta inviata dal professor Franco Carinci al costituzionalista Michele Ainis accende un dibattito acceso sul referendum in corso. Si tratta di una riflessione profonda sulle ragioni politiche e costituzionali che spingono verso la separazione delle carriere giudiziarie. Nel testo, l’autore affronta direttamente le obiezioni mosse da Ainis, difendendo con fermezza la necessità di dividere i percorsi professionali tra magistratura inquirente e giudicante. La data odierna è domenica 15 marzo 2026, momento in cui queste parole circolano come monete nel mercato delle idee giuridiche. L’eredità fascista e il modello greco. Il punto di partenza della discussione verte su una verità storica sgradevole: l’unità delle due magistrature rappresenta un retaggio del regime fascista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carriere separate: la fine del retaggio fascista

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