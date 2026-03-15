Carrara | scontro acceso sulla proroga marmo

A Carrara, nella serata del 14 marzo 2026, si registra un acceso scontro sulla proroga delle attività marmifere, con tensioni che coinvolgono diversi esponenti politici e rappresentanti delle imprese del settore. La discussione si è svolta durante una riunione pubblica, generando un confronto acceso tra le parti presenti. La questione riguarda le modalità e i tempi della proroga delle attività estrattive nel territorio.

La tensione politica a Carrara ha raggiunto un picco critico in questa serata del 14 marzo 2026, con lo scontro acceso sulla gestione della proroga delle attività marmifere. Matteo Martinelli, esponente del Movimento 5 Stelle, ha accusato l’amministrazione guidata da Serena Arrighi di aver consegnato la città alla destra attraverso una decisione presa in ritardo e priva di contropartite per il territorio. La replica è arrivata immediata da Massimiliano Manuel dei Fratelli d’Italia, che ha contestato frontalmente tale narrazione, ricordando che l’alternanza democratica è un valore fondamentale e non una minaccia. Il dibattito si inserisce in un contesto di profonda crisi occupazionale e amministrativa che segna gli ultimi anni della storia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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