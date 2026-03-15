Venerdì sera, in piazza Rocca e piazza Guercino, si è svolto il corteo noto come il

Da piazza Rocca a piazza Guercino, è andato in scena, venerdì sera, uno dei riti più attesi del dopo Carnevale: il tradizionale "funerale" degli sconfitti, celebrato con grande ironia dai Fantasti100, freschi vincitori dell’ultima edizione del Cento Carnevale d’Europa ai quali, novità di quest’anno, anche i vinti hanno voluto partecipare attivamente rispondendo in goliardia. Il corteo funebre, organizzato con cura quasi liturgica ma con spirito decisamente goliardico, ha sfilato in mezzo alla folla che aveva gremito il percorso. Carro funebre, la banda impegnata a suonare marce "a morto", la bara, il vescovo ‘carnascialesco’, le donne a lutto che ‘piangevano dal ridere’ e le soste davanti a 5 lapidi, ognuna introdotta da una musica personalizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, in piazza il funerale degli sconfitti. Il corteo banchetta con i magoni al sugo

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