Carnesecchi è già dell’Inter | sorpresa di mercato a San Siro

Dopo la partita di San Siro tra Inter e Atalanta terminata con il punteggio di 1-1, si fa strada la voce che Carnesecchi sia già un giocatore dell’Inter. La notizia ha sorpreso molti, considerando che non ci sono comunicati ufficiali o conferme da parte dei club coinvolti. La trattativa sembra aver attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, che ora seguono con attenzione gli sviluppi.

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