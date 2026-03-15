Carlos Alcaraz ha commentato la sconfitta contro Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026, sottolineando di non aver mai visto giocare così il suo avversario. L’atleta ha espresso sorpresa per le modalità con cui Medvedev si è presentato in campo, evidenziando un livello di gioco che non aveva mai osservato prima in questa occasione.

Carlos Alcaraz ha analizzato con grande lucidità la sconfitta contro Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. In conferenza stampa lo spagnolo ha riconosciuto i meriti dell’avversario, spiegando le difficoltà incontrate durante il match e raccontando le sensazioni vissute in campo. Il numero uno del mondo ha parlato della straordinaria aggressività del russo, delle condizioni di gioco e degli aggiustamenti tattici tentati nel corso della partita. “ Innanzitutto, ho solo parole di elogio per Daniil. Penso che abbia giocato una partita incredibile. Dall’inizio alla fine, il suo gioco è stato straordinario. Onestamente, non ho mai visto Daniil giocare così. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz sorpreso: “Non avevo mai visto giocare così Medvedev”

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