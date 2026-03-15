Carlo Frittelli il ricordo di Giovanni Fittante

Nel mondo dell'arte si registra la scomparsa di Carlo Frittelli, storico gallerista e figura di rilievo nella scena dell'arte contemporanea e del secondo Novecento italiano. La sua morte è stata comunicata a Firenze, il 15 marzo 2026, suscitando cordoglio tra gli operatori del settore e gli appassionati di arte. Frittelli è ricordato per il suo contributo nel promuovere artisti e mostre di rilievo.

Firenze, 15 marzo 2026 - Lutto nel mondo dell'arte, è morto Carlo Frittelli. Storico gallerista e figura di riferimento della scena dell'arte contemporanea e del secondo Novecento italiana. Aveva 91 anni e per decenni ha accompagnato la vita culturale a Firenze. L’associazione civica Anima Firenze 2030, insieme al suo presidente Giovanni Fittante, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Frittelli. "Carlo - dice il presidente Fittante - non è stato soltanto un importante interprete e promotore dell’arte contemporanea, ma anche un uomo profondamente legato alla sua città. Firenze era per lui una passione autentica, un luogo da difendere, valorizzare e proiettare verso il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carlo Frittelli, il ricordo di Giovanni Fittante Articoli correlati Leggi anche: Arte: addio al gallerista Carlo Frittelli Contenuti utili per approfondire Carlo Frittelli Temi più discussi: Morto Carlo Frittelli, la sua galleria d'arte ha accompagnato decenni di vita culturale a Firenze; Arte: addio al gallerista Carlo Frittelli; Impegno civile e amore per la bellezza. La città piange il gallerista Carlo Frittelli. Addio a Carlo Frittelli, storico gallerista e punto di riferimento del NovecentoNella galleria fiorentina di Carlo Frittelli hanno trovato spazio maestri del calibro di Pino Pascali, Mimmo Rotella, Vinicio Berti, Vasco Bendini, Lucia Marcucci ... artslife.com Addio a Carlo Frittelli, morto il gallerista che portò il contemporaneo a FirenzeÈ morto a Firenze a 91 anni Carlo Frittelli, gallerista e collezionista, fondatore con il figlio Simone di Frittelli Arte Contemporanea ... exibart.com Firenze dice addio a Carlo Frittelli, che ha reso la sua galleria d'arte un punto di riferimento internazionale per l'arte contemporanea e del secondo Novecento. Scompare all’età di 91 anni facebook Morto Carlo Frittelli, la sua galleria d’arte ha accompagnato decenni di vita culturale a Firenze x.com