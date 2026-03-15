Carlo Frittelli il ricordo di Giovanni Fittante

Da lanazione.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo dell'arte si registra la scomparsa di Carlo Frittelli, storico gallerista e figura di rilievo nella scena dell'arte contemporanea e del secondo Novecento italiano. La sua morte è stata comunicata a Firenze, il 15 marzo 2026, suscitando cordoglio tra gli operatori del settore e gli appassionati di arte. Frittelli è ricordato per il suo contributo nel promuovere artisti e mostre di rilievo.

Firenze, 15 marzo 2026 - Lutto nel mondo dell'arte, è morto Carlo Frittelli. Storico gallerista e figura di riferimento della scena dell'arte contemporanea e del secondo Novecento italiana. Aveva 91 anni  e per decenni ha accompagnato la vita culturale a Firenze. L’associazione civica Anima Firenze 2030, insieme al suo presidente Giovanni Fittante, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Frittelli. "Carlo - dice il presidente Fittante - non è stato soltanto un importante interprete e promotore dell’arte contemporanea, ma anche un uomo profondamente legato alla sua città. Firenze era per lui una passione autentica, un luogo da difendere, valorizzare e proiettare verso il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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