Carlo Alberto e Graziella 82 anni d’amore nati da un sorso d’acqua durante la guerra

A Viareggio, il 15 marzo 2026, si racconta la storia di Carlo Alberto e Graziella, due anziani di 100 e 99 anni, uniti da un amore che dura da 82 anni. Tutto è iniziato con una domanda semplice: “La signorina vuole l’acqua?” Durante la guerra, questa richiesta ha segnato l’inizio di una relazione lunga e condivisa.

Viareggio, 15 marzo 2026 – “La signorina vuole l’acqua?”: una semplice domanda, e da qui nasce questa leggendaria storia d’amore, lunga ben 82 anni tra Carlo Alberto e Graziella, due ‘giovani’ viareggini di 100 e 99 anni. “Viareggio è tanto peggiorata, una volta eravamo tutti una famiglia”, dicono all’unisono. Ma questo fa parte del gioco ineluttabile dei tempi. Carlo Alberto Pieraccini spegnerà ‘tutto un secolo’ di candeline lunedì 23 marzo e Graziella Bartolini soffierà sulle sue, una meno di 100, il 18 aprile.. L’amore nato durante la guerra. Inizia da ‘sfollati’, in tempo di guerra, vicino a Pioppetti di Camaiore: loro, testimoni inorriditi, come altri ragazzini, della strage orribile avvenuta il 4 settembre 1944 in quei luoghi, subito dopo l’eccidio di Sant’Anna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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