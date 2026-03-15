Caracciolo trascina un Pisa stoico | i nerazzurri battono il Cagliari nonostante l’inferiorità numerica

Il Pisa ha vinto 3-1 contro il Cagliari in una partita significativa, trascinato da un giocatore che ha dimostrato grande determinazione nonostante l'inferiorità numerica. Il risultato ha visto i nerazzurri mantenere la concentrazione e ottenere i tre punti, nonostante le difficoltà affrontate durante il match. La squadra ha mostrato compattezza e tenacia nel corso dell’incontro.

PISA – Una prova di forza e di grande solidità permette al Pisa di superare il Cagliari per 3-1. La formazione nerazzurra, pur costretta a giocare in inferiorità numerica per gran parte dell’incontro a causa di una grave ingenuità nel corso del primo tempo, riesce non solo a difendere il vantaggio acquisito nei minuti iniziali, ma ad allungare le distanze nella ripresa. I toscani hanno dimostrato un’eccellente tenuta mentale e tattica, incanalando a proprio favore un match ricco di episodi e capovolgimenti di fronte. L’avvio di gara sorride immediatamente ai padroni di casa. Già al 5?, i nerazzurri si rendono pericolosi sugli sviluppi di un calcio di punizione con un colpo di testa di Durosinmi che termina alto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Caracciolo trascina un Pisa stoico: i nerazzurri battono il Cagliari nonostante l’inferiorità numerica Articoli correlati Diretta gol Champions League LIVE: Juve Galatasaray 2-0, Gatti raddoppia e fa sognare i bianconeri nonostante l’inferiorità numericaCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Genoa Atalanta, Palladino nel post gara: «Queste partite ci danno l’entusiasmo. Complimenti al Genoa: nonostante l’inferiorità numerica ha dato tutto»Mercato Napoli, occhi su Giovane del Verona! C’è concorrenza in Serie A, ma attenzione alla Premier Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale:... Altri aggiornamenti su Caracciolo trascina Pisa, Caracciolo a Dazn: È difficile affrontare la Juve così come salvarci, ma dobbiamo pensare positivoIl capitano del Pisa Antonio Caracciolo ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro la Juventus: In questo momento di difficoltà ... tuttojuve.com Caracciolo incontra i tifosi in Borgo. Fila, abbracci e tante sciarpe nerazzurreIl capitano, simbolicamente, ha raccolto l’abbraccio di tutto il pubblico in vista del momento delicato e, se non decisivo, poco ci manca, della squadra. Antonio Caracciolo è stato il grande ... lanazione.it