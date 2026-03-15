Giovanni Capuano ha sollevato una domanda che riguarda il futuro del Napoli, chiedendo se sia ancora possibile un ritorno a livelli elevati. La sua provocazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, spingendoli a riflettere sulla situazione attuale della squadra. La discussione si concentra sulle possibilità di successo del club in questa fase.

Giovanni Capuano ha acceso i riflettori su una possibilità che molti tifosi azzurri non osavano più nemmeno immaginare. Il noto giornalista, attraverso un post pubblicato sul suo account X, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce con una dichiarazione che suona come una vera e propria provocazione: “ Il Napoli rientra nella corsa scudetto “. Una frase breve, secca, carica di ironia e al contempo di una sottile speranza. Capuano provoca: Napoli in corsa per lo Scudetto?. La corsa Scudetto in Serie A raramente regala sorprese colossali. Chi è rimasto indietro difficilmente ritrova distacchi significativi nelle fasi finali della stagione, soprattutto in virtù dei ben nove punti di distacco che separano gli azzurri dall’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Capuano lancia una provocazione sul Napoli: è ancora possibile?

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