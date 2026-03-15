Capitale della Cultura 2028 si decide il 18 marzo

Il prossimo 18 marzo il Ministro della Cultura proclamerà ufficialmente quale città sarà la Capitale italiana della Cultura nel 2028. La decisione finale verrà comunicata in una cerimonia pubblica, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e della cultura nazionale. La proclamazione segna il momento conclusivo di un percorso che ha coinvolto diverse città candidate nel corso degli ultimi mesi.

AGI - La Capitale italiana della Cultura 2028 sarà proclamata mercoledì 18 marzo dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. L'annuncio sarà dato nel corso di una cerimonia ufficiale, che si terrà alle 11 nella Sala Spadolini del Ministero di via del Collegio Romano, alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle dieci città candidate. Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro, per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Il titolo di Capitale italiana della cultura viene conferito dal Consiglio dei Ministri con propria Delibera, su proposta del Ministro Giuli che recepisce la raccomandazione della Giuria di selezione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Capitale della Cultura 2028, si decide il 18 marzo Articoli correlati Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028, verdetto atteso per il 18 marzoLa proclamazione alle ore 11 nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio. Capitale italiana della Cultura 2028, il 18 marzo la proclamazione ufficialeTempo di lettura: 2 minutiSi terrà mercoledì 18 marzo alle ore 11, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, la cerimonia ufficiale di... “Capitale della Cultura 2028”, l’attesa di conoscere le dieci finaliste Altri aggiornamenti su Capitale della Cultura Temi più discussi: Giovani e rigenerazione urbana, così Massa si presenta candidata a Capitale della cultura 2028; Cultura, a Gravina di Puglia cresce l'attesa per proclamazione a Capitale Italiana 2028; Gravina in Puglia tra le finaliste per Capitale della Cultura 2028: intervista a Christian Divella; Capitale della Cultura 2028, Mirabella Eclano punta sui pilastri della sostenibilità. Mirabella Eclano verso il titolo di Capitale della Cultura 2028: il sostegno della RegioneLa città irpina è l'unica finalista della Campania. Il progetto L'Appia dei Popoli sfida lo spopolamento con l'Art Thinking. Proclamazione il 18 marzo. ilgazzettinovesuviano.com Capitale italiana della Cultura 2028, la Regione Campania sostiene Mirabella EclanoLa Regione Campania promuove e sostiene la prestigiosa candidatura di Mirabella Eclano al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La città irpina, con ... napolivillage.com Una commissione per Capitale della Cultura 2027. La Civica chiede l’istituzione di un tavolo partecipativo. facebook Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028, verdetto atteso per il 18 marzo x.com