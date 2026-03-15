Capello ha commentato il pareggio dell’Inter, affermando che la squadra è apparsa poco brillante durante la partita. Ha sottolineato che i cambi di Chivu non gli sono sembrati convincenti, in particolare la decisione di togliere Pio Esposito. L’allenatore si è espresso in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando le scelte fatte durante il match.

Inter News 24 Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’occasione del Milan dopo il pareggio interno dell’Inter. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello, ex tecnico rossonero, analizza il momento chiave della stagione dopo il pareggio, pieno di polemiche, tra Inter e Atalanta e l’occasione, per il Milan di Allegri, di accorciare in classifica. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. INTER-ATALANTA «Ero a San Siro e ho visto una squadra poco brillante dal punto di vista fisico. Certo, aveva avuto pure le occasioni per chiudere la partita quando era sull’1-0, ma anche l’Atalanta aveva sprecato la chance del pari, prima di segnare poi con Krstovic. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello sul pareggio dell’Inter: «Squadra poco brillante. I cambi di Chivu non mi hanno convinto: perché ha tolto Pio Esposito?»

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