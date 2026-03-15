Caos carte d' identità ecco come lavorano le agenzie | Codice fiscale e 35 euro appuntamento tra due settimane

A Roma, le agenzie private offrono servizi di rinnovo della carta d'identità con appuntamenti a due settimane e un costo di 35 euro più il codice fiscale. Questa soluzione permette ai cittadini di evitare le lunghe code e di ottenere la nuova carta elettronica in tempi più rapidi, passando attraverso intermediari che garantiscono una corsia preferenziale. La situazione ha causato malcontento tra gli utenti e ha aperto discussioni sulla gestione degli appuntamenti ufficiali.

Il consigliere di Azione, Antonio De Santis, ha chiamato uno dei centri che alimentano il business sfruttando i tempi biblici dell'amministrazione, come denunciato in un'inchiesta di Dossier Passare per intermediari e ottenere una corsia preferenziale per il rinnovo della carta d'identità. In questo modo i cittadini romani, esasperati dalle lunghissime attese, possono ritirare in tempi umani la nuova carta d'identità elettronica. Una modalità che RomaToday, grazie alle inchieste pubblicate su Dossier, aveva reso pubblica già da tempo. La prima volta fu a maggio del 2023, quando dimostrammo che con 130 euro in contanti era possibile evitare lunghe attese e file interminabili. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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