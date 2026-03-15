Canzonissima torna in televisione dopo anni di assenza, questa volta senza concorrenti e con Milly Carlucci come conduttrice. La Rai ha deciso di riproporre il format storico affidandolo a un cast di artisti di diverse generazioni della musica italiana. Nel corso del programma si discuterà anche della polemica legata a un caso che coinvolge un noto cantante.

Il ritorno di Canzonissima è uno degli eventi televisivi più attesi della primavera 2026. La Rai ha deciso di riportare in prima serata uno dei programmi più iconici della sua storia, affidandolo a Milly Carlucci e a un cast di artisti che rappresentano generazioni diverse della musica italiana. Cosa cambia rispetto alla versione storica? Perché la Carlucci ha voluto chiarire pubblicamente la struttura del programma? E cosa ha portato Cocciante a prendere posizione? Scopriamolo insieme. Il nuovo Canzonissima non è una competizione tradizionale. Milly Carlucci lo ha spiegato con chiarezza: non ci sono concorrenti, perché non sono gli artisti a sfidarsi, ma le canzoni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Canzonissima, come funziona il nuovo show: niente concorrenti e il caso Cocciante

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