Cane morto a Como | ferite strane e cinghia al collo

Un cane maschio tra i quattro e i cinque anni è stato trovato senza vita sui binari ferroviari vicino alla stazione di Como San Giovanni. Sul suo corpo sono state riscontrate ferite insolite e una cinghia stretta al collo. Le autorità hanno sequestrato il corpo e stanno indagando sulla provenienza e le circostanze del decesso. Nessun altro dettaglio al momento è stato reso noto.

Un cane maschio, stimato tra i quattro e i cinque anni d’età, è stato rinvenuto privo di vita sui binari ferroviari nelle immediate vicinanze della stazione di Como San Giovanni. L’animale presentava lesioni incompatibili con un investimento da parte di un treno e al collo era legata una cinghia proveniente da un borsone. La scoperta ha scatenato un immediato appello pubblico lanciato da Marco Marelli, responsabile dell’Ente Nazionale Protezione Animali per la Valbasca a Como. Le circostanze della morte restano oscure, poiché le ferite non corrispondono ai danni tipici causati dal passaggio di un convoglio ferroviario. Le incongruenze che sfidano ogni spiegazione semplice. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cane morto a Como: ferite strane e cinghia al collo. Articoli correlati Il mistero del cane trovato morto sui binari a Como e quelle ferite che non tornano: l’appelloIl corpo dell’animale è stato segnalato vicino alla stazione di Como San Giovanni. Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa sera in strada a Torino. Tutto quello che riguarda Cane morto Discussioni sull' argomento Il mistero del cane trovato morto sui binari a Como e quelle ferite che non tornano: l’appello; Rapito dai ladri e poi gettato da un'auto in corsa: così è morto il piccolo Aaron; Cane rapito e ucciso dai ladri: lo hanno lanciato dall'auto in corsa durante la fuga; Ritrovamento shock: un cane gettato nel fiume con una pietra legata al collo. Primo piano | Cane ferito, sciacallo dorato morto: incubo bocconi avvelenati sulle rive del Piave facebook