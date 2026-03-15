Candellori tra i pochi a salvarsi Eusepi impalpabile male Tourè

Tra i pochi a salvarsi in campo ci sono Candellori e Cultraro, che si sono distinti per alcune parate decisive. Cultraro ha ricevuto un punteggio di 7 e ha contribuito a contenere il passivo, mentre Candellori si è distinto come uno dei più affidabili. Eusepi è apparso impalpabile, e Tourè ha avuto una prestazione deludente.

Cultraro 7: Salva la baracca in parecchie occasioni. Sae non ci fossero state le parate del portiere rossoblù, il passivo sarebbe stato ben più pesante. Zini 5,5: Giornata no del terzino rossoblù. Sempre in difficoltà nell’uno contro uno non incide neppure in fase propositiva. Litiga con i tifosi della tribuna Dalmazzi 6: Al rientro dopo la squalifica che è costata il derby. Ci mette l’esperienza e nulla di più. In difficoltà nelle ripartenze ospiti. Lepri 6: Suo il colpo di testa su cui Tantalocchi ha effettuato l’unica parata dei novanta minuti Piccoli 6: Si fa apprezzare ancora una volta in fase di contenimento ma anche di spinta. Forma con Parigini una dignitosa catena di sinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Candellori tra i pochi a salvarsi. Eusepi impalpabile, male Tourè Articoli correlati Samb vince 1-0: Eusepi segna, Candellori brilla come terzinoLa Samb ha conquistato i tre punti a Guidonia con una vittoria netta per 1-0, segnando l’ottavo gol stagionale di Eusepi. Leggi anche: Orsini senza colpe, Candellori lottatore. Stoppa ed Eusepi stavolta non pungono