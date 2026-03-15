Sarah Michelle Gellar ha annunciato sui social che il reboot di Buffy in ‘Cacciatrice di Vampiri’ è stato cancellato. La protagonista della serie originale ha condiviso la notizia con i fan, confermando che il progetto non procederà. La decisione di interrompere lo sviluppo del reboot è stata comunicata pubblicamente tramite i canali social dell’attrice.

Sarah Michelle Gellar comunica la brutta la notizia via social ai fan: il reboot sul personaggio di Buffy non si farà. L’episodio pilota della presunta serie sarebbe stato diretto da Clhoe Zhao. Cacciatrice di vampiri termina qui, e con lei, un’era. Fine dei giochi. La piattaforma Hulu, che avrebbe dovuto distribuire la serie, ha deciso di non procedere con la serie reboot di Cacciatrice di vampiri, cancellando definitivamente il progetto dopo mesi di rumors. A confermare la notizia è stata la stessa Sarah Michelle Gellar, protagonista della serie originale, che ha annunciato la decisione ai fan con un video pubblicato su Instagram. Il progetto, che avrebbe dato rilievo alla storia di Buffy, era in sviluppo da circa un anno, da quando cioè la piattaforma aveva ordinato un episodio pilota. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cancellato il reboot di Buffy in ‘Cacciatrice di Vampiri’

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