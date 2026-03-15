Cancellato anche il secondo SuperG di Courchevel coppa specialità a Odermatt

Il secondo superG di Courchevel è stato annullato, aggiungendosi al primo che era stato già cancellato. La gara si sarebbe dovuta svolgere nell’ultima tappa di Coppa del Mondo maschile prima delle finali di Lillehammer. La coppa di specialità è andata a Odermatt, che ha già vinto il primo superG. La cancellazione delle competizioni riguarda le due prove previste sulla stessa pista.

ROMA (ITALPRESS) – E' stato annullato anche il secondo dei due superG previsti a Courchevel, Francia, nell'ultima tappa di Coppa del Mondo maschile prima delle finali di Lillehammer. La forte nevicata ha reso impossibili gli sforzi degli organizzatori per garantire le sufficienti misure di sicurezza in pista e la giuria di gara ha così deciso per la cancellazione della prova domenicale che non sarà recuperata. La cancellazione della seconda gara di Courchevel consegna a Marco Odermatt anche la coppa di specialità di superG: l'elvetico con 425 punti è irraggiungibile per tutti, a cominciare dagli austriaci Vincent Kriechmayr 8267), Stefan Babinsky (243) e Raphael Haaser (241) che lo seguono in classifica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cancellato anche il secondo SuperG di Courchevel, coppa specialità a Odermatt Articoli correlati Cancellato anche il secondo superG di Courchevel: classifica di specialità cristallizzataNiente da fare: la situazione sulla pista L’Eclipse di Courchevel, teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile, non è cambiata. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni secondo a 9 centesimi Kriechmayr! A Odermatt la coppa di specialità Una selezione di notizie su Cancellato anche il secondo SuperG di... Temi più discussi: Cancellato anche il secondo superG di Courchevel: classifica di specialità cristallizzata; Franzoni, cancellato per neve anche il secondo superG di Courchevel; Coppa del mondo di sci, annullato SuperG maschile a Courchevel; A Courchevel esiste l'incognita meteo, alle 11.00 il super-g recupero di Garmisch: sono 9 gli azzurri attesi. Cancellato anche il secondo SuperG di Courchevel, coppa specialità a OdermattROMA (ITALPRESS) – E’ stato annullato anche il secondo dei due superG previsti a Courchevel, Francia, nell’ultima tappa di Coppa ... iltempo.it Sci: cancellata anche la 2/a gara a Courchevel, la coppa di SuperG a OdermattAncora forti nevicate a Curchevel e così - non potendo mettere in sicurezza la pista - è stato cancellato anche il secondo superG di coppa del mondo maschile di sci. (ANSA) ... ansa.it SuperG maschile di Courchevel cancellato non verrà recuperato, Odermatt è matematicamente campione di specialità Rimanendo solo il SuperG di Lillehammer e con 100 punti massimi ancora in palio e avendone lo svizzero 158 di vantaggio sull'aust x.com Troppo forte per gareggiare la nevicata su Courchevel: salta così la il recupero della gara non disputata un paio di settimane fa a Garmisch. L’intenzione – condizioni permettendo – è di provare a disputare l’altro superG in programma domani alle 10:45, su di facebook