Cancellato anche il secondo SuperG di Courchevel coppa specialità a Odermatt

Da iltempo.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo superG di Courchevel è stato annullato, aggiungendosi al primo che era stato già cancellato. La gara si sarebbe dovuta svolgere nell’ultima tappa di Coppa del Mondo maschile prima delle finali di Lillehammer. La coppa di specialità è andata a Odermatt, che ha già vinto il primo superG. La cancellazione delle competizioni riguarda le due prove previste sulla stessa pista.

ROMA (ITALPRESS) – E' stato annullato anche il secondo dei due superG previsti a Courchevel, Francia, nell'ultima tappa di Coppa del Mondo maschile prima delle finali di Lillehammer. La forte nevicata ha reso impossibili gli sforzi degli organizzatori per garantire le sufficienti misure di sicurezza in pista e la giuria di gara ha così deciso per la cancellazione della prova domenicale che non sarà recuperata. La cancellazione della seconda gara di Courchevel consegna a Marco Odermatt anche la coppa di specialità di superG: l'elvetico con 425 punti è irraggiungibile per tutti, a cominciare dagli austriaci Vincent Kriechmayr 8267), Stefan Babinsky (243) e Raphael Haaser (241) che lo seguono in classifica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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