Il secondo superG di Courchevel è stato annullato, lasciando la classifica di specialità invariata. Le condizioni della pista L’Eclipse, dove si sarebbe dovuta disputare la gara, non hanno permesso lo svolgimento dell’evento. La tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile si svolge ancora senza ulteriori novità riguardo alle competizioni pianificate sulla stessa pista.

Niente da fare: la situazione sulla pista L’Eclipse di Courchevel, teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile, non è cambiata. Già nella giornata di ieri, dopo la ricognizione degli atleti e con la nevicata in costante intensificazione, si era deciso di non disputare il primo dei due superG in programma nel fine settimana. Si trattava del recupero della gara che non si era potuta tenere a Garmisch-Partenkirchen. Una cancellazione che, peraltro, non prevede un successivo ricollocamento in calendario. Si sperava in condizioni meteorologiche più favorevoli per oggi. Il via della gara era stato fissato alle 10.45, con la stessa tracciatura prevista per la prima prova, disegnata dal tecnico svizzero Reto Nydegger. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cancellato anche il secondo superG di Courchevel: classifica di specialità cristallizzata

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