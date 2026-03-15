Campobasso | 16 sezioni spostate per il Referendum del marzo

A Campobasso, 16 sezioni elettorali sono state trasferite in nuove sedi in vista del referendum costituzionale che si svolgerà il 22 e 23 marzo. La modifica riguarda le aree e le strutture dove gli elettori si recheranno per esercitare il loro diritto di voto durante questa consultazione. La decisione di spostare le sezioni è stata comunicata ufficialmente alle autorità e ai cittadini interessati.

La città di Campobasso si prepara a un momento cruciale: il Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo richiederà agli abitanti di spostarsi verso nuove sedi elettorali. Il Comune ha annunciato modifiche strutturali alle sezioni, con trasferimenti già avviati nel 2025 e nuovi aggiustamenti per l’anno corrente che impattano direttamente la logistica del voto. Non si tratta di semplici cambi di indirizzo, ma di una riorganizzazione necessaria per garantire l’accesso al diritto di voto, specialmente per i cittadini con disabilità. Le modifiche confermate dal 2025 hanno già ridisegnato la mappa elettorale della provincia, spostando undici sezioni dalla scuola Francesco D’Ovidio verso la Scuola Secondaria G. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso: 16 sezioni spostate per il Referendum del marzo Articoli correlati Referendum a Chieti, tra sezioni spostate o soppresse: tutto quello che c'è da saperePer garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e nel rispetto delle norme vigenti, è stata quindi disposta la seguente... Referendum del 21-22 marzo, i nuovi indirizzi di dieci sezioni elettoraliIl 22 e 23 marzo 2026 si terrà il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento...