CAMPIONI DI TUTTO! Dopo le Olimpiadi la staffetta mista si prende anche l’oro ai Mondiali!

Dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi, la staffetta mista italiana di short track si è aggiudicata anche il primo posto ai Mondiali. La squadra ha completato la gara con successo, portando a casa la medaglia più preziosa. L’evento si è svolto in questa occasione, confermando la vittoria della squadra italiana in questa specialità.

Vinciamo sempre noi! Dopo il capolavoro alle Olimpiadi, arriva anche quello ai Mondiali di short track per la staffetta mista italiana. Campioni olimpici ed ora anche campioni mondiali, con il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola e Chiara Betti che trionfa proprio davanti ai padroni di casa del Canada. Medaglia di bronzo per il Belgio, mentre quarta chiude quarta la Corea del Sud, con l’Olanda penalizzata dai giudici. Subito un brivido in partenza, visto che dopo il via c’è un contatto tra Italia e Corea del Sud, con gli asiatici che non riescono a proseguire. La giuria decide comunque solo di riavviare la procedura di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CAMPIONI DI TUTTO! Dopo le Olimpiadi, la staffetta mista si prende anche l’oro ai Mondiali! Articoli correlati Biathlon, Italia d’argento ad Anterselva: staffetta mista sul podio, Francia oro e Germania bronzo ai Mondiali.L’argento è “vivo” per l’Italia del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: la staffetta mista, composta da Tommaso Giacomel,... Olimpiadi, sogno azzurro: è oro nella staffetta mista – Tutte le gare di oggi 10 febbraioMedaglia di bronzo per l’Italia nel curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Approfondimenti e contenuti su CAMPIONI DI TUTTO Dopo le Olimpiadi la... Discussioni sull' argomento Chi ha giocato 100 gare in Champions League? Nicolás Otamendi nel club dei centenari; Schwazer torna a marciare e va coi primi. Poi la penalità, il ritiro, e una domanda senza risposta; 'Capace di tutto' – l'eroe del PSG Kvaratskhelia esalta il trionfo sul Chelsea; Schwazer fermato dai giudici: poteva rallentare, ma un campione non si accontenta di un terzo posto. Dopo essere stato criticato per avere annunciato sui social la separazione da Elisa Isoardi, lo chef Ernesto Iaccarino chiarisce i motivi del gesto facebook Dal premierato alla legge elettorale, le sfide di Meloni dopo il referendum x.com