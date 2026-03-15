Domenica 15 marzo alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni di Firenze si tiene la prima dello spettacolo ‘Velieri’. La rappresentazione combina elementi di mimo, danza e commedia dell’arte, portando in scena attori e performer. L’evento si svolge in piazza Dante 23 e coinvolge il pubblico con una messa in scena che unisce diverse discipline teatrali.

Firenze, 14 marzo 2026 - Domenica 15 marzo alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni (piazza Dante 23) sarà in scena la prima di “Velieri ”, spettacolo per tutte le età, che invita ad attraversare i confini con lo sguardo curioso dei pirati, tra mimo, musica, Commedia dell’Arte e danza, firmato da Vieri Raddi ed Elisa Vitiello (produzione Fondazione Accademia dei Perseveranti e Compagnia Smirk, ingresso 8 euro). Attraversare il confine richiede coraggio, curiosità e spirito d’avventura: che cosa significa confine? Ciò che ci delimita, ci intimorisce e spesso ci impedisce di guardare davvero l’altro: è questa la domanda al centro di “Velieri”, un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campi, in scena la prima di ‘Velieri’ tra mimo, danza e commedia dell’arte

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