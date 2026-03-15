Camillacosì | dallo spaesamento alla forza identitaria

Camillacosì, nome d’arte di Camilla Cazzola, ha iniziato il suo percorso musicale attraversando un periodo di confusione e incertezza. Con il tempo, questa esperienza personale si è tradotta in un nuovo modo di esprimersi, diventando un elemento centrale della sua identità artistica. La sua musica riflette questa evoluzione, portando alla luce un’identità forte e riconoscibile.

Camilla Cazzola, nota artisticamente come Camillacosì, trasforma il proprio spaesamento in una forza identitaria che guida la sua produzione musicale. La giovane artista, nata nel 1998, utilizza la scrittura e la voce per rompere il silenzio imposto dalla timidezza, creando uno spazio autentico di espressione. Il progetto si è consolidato negli ultimi anni di liceo, evolvendosi costantemente attraverso l’uso dell’inglese come primo linguaggio musicale e dell’italiano come scoperta successiva capace di accogliere pienamente la sua interiorità. Attualmente la discografia comprende i singoli Bluer e Lasting But Can’t, opere che rappresentano rispettivamente la fiducia nella ripartenza e l’urgenza del cambiamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camillacosì: dallo spaesamento alla forza identitaria Articoli correlati "Capitale della Cultura 2028", Ancona è finalista. La gioia di Daniele Silvetti: «Riconosciuta la forza identitaria della città con il mare»ANCONA – La notizia che Ancona è stata inserita tra le 10 città finaliste per il titolo di “Capitale della Cultura” per l’anno 2028 è stata accolta... Stop alla dismissione delle edicole e sì alla riconversione: pieno sostegno alla proposta dallo Snag ConfcommercioLa branca dell'associazione di categoria costituitasi ufficialmente l'11 dicembre conferma la disponibilità degli associati ad avviare un percorso...