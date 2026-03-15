Camila Giorgi e il marito Andreas Pasutti hanno annunciato che il loro prossimo bambino sarà un maschio. L’ex tennista ha condiviso come è iniziata la loro storia d’amore con il 30enne e ha parlato dei momenti in cui ha scoperto di aspettare un figlio. La coppia ha comunicato pubblicamente la notizia, senza fornire ulteriori dettagli sulla data prevista o altri aspetti.

Camila Giorgi e Andreas Pasutti diventeranno genitori tra qualche mese e ieri, ospiti di Verissimo su Canale 5, hanno deciso non soltanto di svelare in diretta il sesso del bebè che nascerà a settembre, ma anche di raccontare qualcosa in più su questa storia d'amore nata lontano dai riflettori e ufficializzata via social soltanto di recente. L'ex tennista marchigiana, da tempo residente a Buenos Aires, sta vivendo un momento di grande gioia tra la storia d'amore col tennista e allenatore argentino e la gravidanza, a lungo desiderata. "È stato un sogno, da tantissimi anni volevo diventare mamma. La carriera ti porta a tanti anni di allenamento, è tutto molto inquadrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Camila Giorgi e il marito Andreas Pasutti svelano il sesso del bebé: "È un maschio"

Articoli correlati

Camila Giorgi si è sposata: le foto del matrimonio con Andreas Pasutti in attesa del bebèL’ex stella del tennis italiano Camila Giorgi ha sorpreso i fan annunciando il suo matrimonio con il compagno Andreas Pasutti.

Camila Giorgi incinta a Verissimo scopre il sesso del bebè: “È un maschio”Nonostante la partecipazione a un reality, non è avvezza alle telecamere e ai grandi discorsi in pubblico, com’è evidente, ma Camila Giorgi ha scelto...

Tutto quello che riguarda Camila Giorgi

Temi più discussi: Camila Giorgi incinta: chi è il marito Andreas Pasutti, il matrimonio e la nuova vita dopo il tennis; Anticipazioni Verissimo del 14 marzo, il racconto di Camila Giorgi; Chi è Camila Giorgi, dal tennis alla tv icona di stile: età, carriera, Isola dei Famosi, marito e Instagram; Camila Giorgi, chi è il marito Andreas Pasutti: l'amore per il tennis, il matrimonio in Argentina e la gravidanza.

L'ex tennista ha raccontato come è nata la storia d'amore col 30enne e quando è arrivata la proposta di matrimonioL'ex tennista ha raccontato a Verissimo come è nata la storia d'amore col 30enne e quando è arrivata la proposta di matrimonio. Le sue parole. gazzetta.it

Camila Giorgi incinta: chi è il marito Andreas Pasutti, il matrimonio e la nuova vita dopo il tennisCamila Giorgi torna in televisione e lo fa nel salotto di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nell’intervista l’ex tennista parla della sua nuova ... ilmessaggero.it

Altro Gender Reveal a Verissimo dove Camila Giorgi, ex tennista ed ex Isola dei Famosi '25 in dolce attesa, insieme al compagno Andrea Pasutti, davanti a Silvia Toffanin e milioni di spettatori, hanno scoperto di aspettare un figlio maschio! Come si dice, augu facebook

#camila giorgi: «Io e Andreas ci siamo sposati. Alle nozze mancava mamma, papà era il testimone. Tra poco divento mamma» x.com