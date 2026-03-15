Calvarese, ex arbitro, ha criticato la decisione di Mariani di annullare il gol di Conceicao durante la partita tra Udinese e Juventus. Secondo Calvarese, Koopmeiners ha alzato il piede solo dopo che il pallone era già passato e ha sostenuto che la rete di Conceicao fosse valida. La disputa riguarda le decisioni prese dall’arbitro durante l’episodio chiave del match.

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© Calcionews24.com - Calvarese contro la decisione di Mariani: «Koopmeiners alza il piede solo dopo che il pallone è già passato. La rete di Conceicao era valida!»

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