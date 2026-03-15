Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari domenica 15 marzo tv streaming italiani in gara

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si concludono oggi, domenica 15 marzo, con le gare che assegnano le ultime medaglie. Sono in corso le competizioni di diversi sport, con italiani impegnati in varie discipline. Gli eventi sono trasmessi in diretta tv e streaming, permettendo al pubblico di seguire da vicino le performance degli atleti.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno le ultime medaglie oggi, domenica 15 marzo: nella nona giornata di finali spazio allo sci alpino, con lo slalom maschile, allo sci di fondo, con le 20 km individuali, ed allo sledge hockey, con le sfide per il bronzo e per l’oro, che metteranno in palio dieci titoli. LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE PARALIMPIADI DALLE 9.00 L’ Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci di fondo, con Giuseppe Spatola, Michele Biglione, Giuseppe Romele, Mattia Dal Pastro e Cristian Toninelli, e dello sci alpino, con Giacomo Bertagnolli (e la guida Andrea Ravelli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e Renè De Silvestro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari domenica 15 marzo, tv, streaming, italiani in gara Articoli correlati Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari domenica 8 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, domenica 8 marzo: nella seconda giornata di finali spazio allo... Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 15 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno le ultime medaglie oggi, domenica 15 marzo: nella nona giornata di finali spazio allo... Altri aggiornamenti su Calendario Paralimpiadi Temi più discussi: Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via: gli sport, il calendario completo delle gare e tutto quello che c'è da sapere; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il calendario: le gare da medaglia giorno per giorno | Dove vederle in tv e streaming; Dal calendario gare alle sedi: tutto ciò che c'è da sapere su Milano Cortina 2026; Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 15 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno le ultime medaglie oggi, domenica 15 marzo: nella nona giornata di finali spazio allo sci ... oasport.it Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari venerdì 13 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, venerdì 13 marzo: nella settima giornata di finali spazio allo sci ... oasport.it Ecco il Calendario con tutte le gare Paralimpicje che già da questa mattina ci regaleranno grandi emozioni. Come sempre le gare da medaglia sono quelle evidenziate. Forza Azzurri! #MilanoCortina2026 #paralimpiadi #Paralympics facebook L’Italia e il sogno medaglia alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026: l’analisi del percorso azzurro, le regole e il calendario del torneo. Si comincia sabato con gli Stati Uniti x.com