Calciomercato Milan Kean può essere l’attaccante giusto

Durante il calciomercato, il Milan ha valutato l’acquisto di un attaccante e ha messo nel mirino Kean. La società sta considerando questa opzione per rafforzare il reparto offensivo, mentre il giocatore è stato identificato come un possibile profilo adatto alle esigenze del team. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora accordi ufficiali.