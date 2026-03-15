Calciomercato Milan Kean può essere l’attaccante giusto
Durante il calciomercato, il Milan ha valutato l’acquisto di un attaccante e ha messo nel mirino Kean. La società sta considerando questa opzione per rafforzare il reparto offensivo, mentre il giocatore è stato identificato come un possibile profilo adatto alle esigenze del team. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora accordi ufficiali.
Calciomercato Milan, Kean potrebbe essere l'attaccante giusto per completare il reparto di Massimiliano Allegri. L'analisi video. Nuova puntata de Il Blitz podcast della Gazzetta dello Sport. Spazio anche al calciomercato del Milan. Per l'attacco rossonero Moise Kean potrebbe essere l'uomo giusto. Ecco l'analisi video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Articoli correlati
Calciomercato Milan, nuovo attaccante: si punta su Kean! Ecco il piano dei rossoneri'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del...
Leggi anche: Fiorentina senza Kean: l’attaccante è ancora ko e finisce nel mirino di Allegri. Così il Milan può portarlo in rossonero
Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Milan
Temi più discussi: Milan a caccia di gol, Allegri vuole Kean: il piano per prenderlo con lo sconto; Calciomercato Milan, non solo Kean: la lista di Allegri per il centravanti; Kean l'obiettivo, Milinkovic-Savic la suggestione: Milan, ecco i piani per l'estate sul mercato; Milan, Kean osservato speciale: tre fattori per portarlo a Milano.
Kean-Milan, niente da fare: salta il colpo per i rossoneri, i motiviNei giorni scorsi si è parlato molto di un forte interessamento da parte del Milan nei confronti di Moise Kean, attaccante della Fiorentina pronto a salutare alla fine della stagione. Milan-Kean: nien ... calciomercato.it
Il Milan sta valutando Moise Kean come possibile nuovo centravantiL’AC Milan guarda al futuro con un occhio attento alla ricerca del centravanti ideale per il progetto di Massimiliano Allegri. Ogni sessione di calciomercato porta con sé la speranza per il Milan di t ... notiziemilan.it
#Calciomercato #Milan, difensore cercasi: c'è un colpo in canna. Pronto un biennale. Ecco per chi #SempreMilan x.com
#calciomercato per il #milan spunta anche Nico #Jackson. I dettagli nei commenti. facebook