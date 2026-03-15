Calciomercato Milan difensore cercasi | c’è un colpo in canna Pronto un biennale Ecco per chi
Il Milan sta lavorando al rafforzamento della difesa in vista delle prossime stagioni, con un possibile acquisto in vista. La società ha in programma di offrire un contratto biennale a un difensore esperto, che potrebbe unirsi alla rosa a breve. La scelta di questo profilo mira a rafforzare il reparto difensivo sotto la guida tecnica di Allegri.
Calciomercato Milan, è finita la sessione invernale per i rossoneri che si sono mossi subito chiudendo a dicembre il colpo Fullkrug per l'attacco. La punta è stata un'occasione importante, visto che è arrivato in prestito (gratuito) più diritto di riscatto dal West Ham. Per il futuro il Diavolo potrebbe essere attento anche a giocatori esperti per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Europa. Ecco il punto della difesa del Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Per quanto riguarda la fascia sinistra situazione chiara: il titolarissimo è Davide Bartesaghi. Il classe 2005 è il vero erede di Theo Hernandez, che ha lasciato il Milan in estate. Pervis Estupinan, su cui il Milan ha investito anche tanto a livello economico, al momento è relegato in panchina, deludendo spesso quando è stato chiamato in causa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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