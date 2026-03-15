Il Milan sta lavorando al rafforzamento della difesa in vista delle prossime stagioni, con un possibile acquisto in vista. La società ha in programma di offrire un contratto biennale a un difensore esperto, che potrebbe unirsi alla rosa a breve. La scelta di questo profilo mira a rafforzare il reparto difensivo sotto la guida tecnica di Allegri.

Calciomercato Milan, è finita la sessione invernale per i rossoneri che si sono mossi subito chiudendo a dicembre il colpo Fullkrug per l'attacco. La punta è stata un'occasione importante, visto che è arrivato in prestito (gratuito) più diritto di riscatto dal West Ham. Per il futuro il Diavolo potrebbe essere attento anche a giocatori esperti per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Europa. Ecco il punto della difesa del Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Per quanto riguarda la fascia sinistra situazione chiara: il titolarissimo è Davide Bartesaghi. Il classe 2005 è il vero erede di Theo Hernandez, che ha lasciato il Milan in estate. Pervis Estupinan, su cui il Milan ha investito anche tanto a livello economico, al momento è relegato in panchina, deludendo spesso quando è stato chiamato in causa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, difensore cercasi: c’è un colpo in canna. Pronto un biennale. Ecco per chi

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