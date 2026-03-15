Calciomercato Juventus | pronto il rinnovo per Boga

Jeremie Boga è pronto a firmare il rinnovo con la Juventus, dopo aver conquistato il posto in attacco grazie alle sue recenti prestazioni. L’esterno francese ha cambiato le gerarchie della squadra nelle ultime settimane, diventando un elemento chiave nel reparto offensivo. La società sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo, che porterà a una conferma del giocatore nel club.

Jeremie Boga si è conquistato la Juventus. L’esterno francese ha completamente rivoluzionato le gerarchie dell’attacco bianconero dopo le grandi prestazioni degli ultimi due mesi. Il gol decisivo nel match di Udine, sembra aver definitavemente convinto Comolli. La dirigenza, infatti, è pronta a riscattare il calciatore e a proporgli un prolungamento di contratto. Boga-Juve: è il miglior acquisto dell’era Comolli?. Dopo un calciomercato estivo disastroso, colmo di calciatori che hanno reso ben al di sotto delle aspettative, il mercato di gennaio ci ha regalato un gioiello. Boga, infatti, è arrivato a Torino come un rimpiazzo di Kenan Yildiz, ma le grandissime prestazioni espresse nelle ultime settimane hanno convinto Spalletti a schierarlo dal primo minuto contro l’ Udinese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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