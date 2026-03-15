Calcio serie C Arezzo - Perugia | la diretta della partita

Nella giornata di calcio di serie C, l'incontro tra Arezzo e Perugia si svolge con il Perugia che arriva senza pressioni particolari, considerando i risultati delle altre squadre. I colpi esterni di Guidonia contro Pontedera e di Campobasso contro San Benedetto hanno contribuito a mantenere la classifica invariata. Nessuna delle squadre concorrenti ha ottenuto vittorie significative, lasciando la situazione invariata prima della sfida.

Va in scena il derby dell'Etruria, con i biancorossi che in ogni caso non vedrebbero scossoni in classifica ma che sono determinati a portare a casa il risultato. Squadre in campo questo pomeriggio alle 14:30 Il Perugia può affrontare il Derby dell'Etruria con una certa serenità. Anche se non troppa. Nessuno delle dirette concorrenti ha fatto risultato pieno: a completare il quadro i colpi esterni del Guidonia ai danni di un Pontedera che appare ormai spacciato e quello del Campobasso a San Bendetto del Tronto. Il che significa, in estrema sintesi, che anche nella malaugurata ipotesi dovesse arrivare una sconfitta si sarà fuori dalla zona playout. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Calcio serie C, Perugia - Pineto 0-0: la diretta della partitaInizia ora il matchOre 17:36 - le due squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo.

Leggi anche: Calcio serie C, Perugia - Bra: la diretta della partita

Blog on Air: la Partita in Anteprima | PERUGIA - AREZZO |

Contenuti e approfondimenti su Calcio serie

Temi più discussi: Calcio serie C, Arezzo - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; L'Arezzo riprende la marcia verso la B: espugnata Campobasso con una prodezza di Iaccarino; VIDEO. Campobasso-Arezzo 0-1: gol e highlights; Ravenna ko: l'Ascoli corre, ma l'Arezzo resta a +4. Il Catania molla, festa a Benevento.

Calcio serie C, Arezzo - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaBucchi, alle prese con due assenze e con otto diffidati, non cambia il vestito tattico; Tedesco convoca tutti ed è pronto a giocarsela a viso aperto ... today.it

Arezzo-Perugia: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Arezzo-Perugia di Domenica 15 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Per la serie CALCIO RANDOM Ashley Cole è il nuovo allenatore del Cesena, come annunciato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X Tutto questo è una simulazione, tutto questo è multiverso, tutto questo è BELLISSIMO #Cesena #AshleyCol facebook

In occasione della 29ª e 30ª Giornata, Lega Calcio Serie A e @unar_norazzismi promuovono la propria campagna di sensibilizzazione contro il razzismo. #KeepRacismOUT legaseriea.it/news/torna-sui… x.com