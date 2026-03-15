Calcio serie C Arezzo - Perugia 0-1 | la diretta della partita

Nella partita di calcio di serie C tra Arezzo e Perugia, il risultato finale è stato di 0-1. Al 24’ Guccione ha colpito direttamente da corner, creando una severa sfida per il portiere Gemello. Poco dopo, al 19’, Ladinetti è stato ammonito per un fallo su Pattarello. All’15’, Montevago ha segnato il gol che ha deciso la partita, con il Perugia in vantaggio.

Va in scena il derby dell'Etruria, con i biancorossi che in ogni caso non vedrebbero scossoni in classifica ma che sono determinati a portare a casa il risultato. Squadre in campo questo pomeriggio alle 14:30 22' ora la partita potrebbe rivelarsi decisamente interessante: l'Arezzo potrebbe doversi scoprire e il Grifo può far male in ripartenza 15' MONTEVAGOOO! Il Grifo alla prima vera occasione passa: Manzari batte una punizione sulla trequarti, la difesa amaranto non riesce a liberare, destro di controbalzo del numero 9, all'ottavo centro stagionale, che finisce in rete con Venturi impossibilitato ad intervenire.... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Calcio serie C, Arezzo - Perugia: la diretta della partitaVa in scena il derby dell'Etruria, con i biancorossi che in ogni caso non vedrebbero scossoni in classifica ma che sono determinati a portare a casa... Calcio serie C, Perugia - Pineto 0-0: la diretta della partitaInizia ora il matchOre 17:36 - le due squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo. Campobasso - Ternana 0-1 | Gli Highlights | 10ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Tutto quello che riguarda Calcio serie Temi più discussi: Calcio serie C, Arezzo - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; L'Arezzo riprende la marcia verso la B: espugnata Campobasso con una prodezza di Iaccarino; VIDEO. Campobasso-Arezzo 0-1: gol e highlights; Ravenna ko: l'Ascoli corre, ma l'Arezzo resta a +4. Il Catania molla, festa a Benevento. Calcio serie C, Arezzo - Perugia: la diretta della partitaVa in scena il derby dell'Etruria, con i biancorossi che in ogni caso non vedrebbero scossoni in classifica ma che sono determinati a portare a casa il risultato. Squadre in campo questo pomeriggio al ... today.it Arezzo-Perugia: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Arezzo-Perugia di Domenica 15 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Per la serie CALCIO RANDOM Ashley Cole è il nuovo allenatore del Cesena, come annunciato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X Tutto questo è una simulazione, tutto questo è multiverso, tutto questo è BELLISSIMO #Cesena #AshleyCol facebook In occasione della 29ª e 30ª Giornata, Lega Calcio Serie A e @unar_norazzismi promuovono la propria campagna di sensibilizzazione contro il razzismo. #KeepRacismOUT legaseriea.it/news/torna-sui… x.com