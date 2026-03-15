Calcio risultati Serie A | Juve quarta oggi Milan Como e Roma

Nella 29esima giornata di Serie A, l'Udinese ha battuto la Juventus 1-0, portando i bianconeri in quarta posizione. Il Torino ha vinto 4-1 contro il Parma, mentre l'Inter e l’Atalanta hanno pareggiato 1-1. Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Lecce. Oggi sono in programma le partite tra Milan, Como e Roma.

Roma, 15 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 29esima giornata di serie A dopo Udinese – Juventus 0-1 29esima giornata Torino – Parma 4-1, Inter – Atalanta 1-1, Napoli – Lecce 2-1, Udinese – Juventus 0-1, domenica 15 marzo 12.30 Verona – Genoa, 15.00 Pisa – Cagliari, 15.00 Sassuolo – Bologna, 18.00 Como – Roma, 20.45 Lazio – Milan, lunedì 16 marzo 20.45 Cremonese – Fiorentina. Classifica: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Juventus 53, Roma, Como 51, Atalanta 47, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15. 30esima giornata venerdì 20 marzo 18. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Juve quarta, oggi Milan e Roma Calcio, risultati serie A. Oggi Juve-Napoli e Roma-MilanRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. PULISIC entra e la RIBALTA: Torino-Milan 2-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Contenuti utili per approfondire Calcio risultati Serie A Juve quarta... Temi più discussi: Calendario e Risultati aggiornati LIVE | Serie A Enilive 2025/26; Serie A, ok Lecce e Verona. Genoa batte Roma. Milan-Inter 1-0. VIDEO; Calcio, risultati Serie A: Napoli a -1 dal Milan; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming, notizie, news e aggiornamenti. Serie A, Inter-Atalanta finisce 1-1. Napoli-Lecce 2-1, Udinese-Juventus 0-1Gli uomini di Chivu pareggiano in casa contro la squadra di Palladino, dando così un’opportunità al Milan di accorciare ulteriormente. Vincono invece il Napoli e la Juve, impegnate nella corsa per la ... tg24.sky.it LIVE | Tutti i risultati della Serie A: Udinese- Juventu 0-1Si apre la 29esima giornata di Serie A con la sfida tra Torino e ... msn.com Calcio, I Categoria: un gol per tempo e la Salerno Guiscards al Settembrino liquida il Cava United facebook Moviola GdS - #Scalvini- #Frattesi, il calcio è netto ed è sempre rigore: "Il VAR #Gariglio silente, non va bene" x.com