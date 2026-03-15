calcio promozione il meda sfida manara lesmo sogna i vertici

Oggi alle 15.30, il Meda affronta in trasferta la capolista Manara nel campionato di Promozione. Il Lesmo, insieme a Olginatese e Colico, segue con interesse questa partita, sperando in un risultato favorevole. La sfida si svolge sul campo di Barzanò, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere un risultato importante.

Il Lesmo (con Olginatese e Colico) tifa Meda questo pomeriggio, impegnato alle 15.30 a Barzanò sul campo della capolista Manara. Un’impresa dei bianconeri (che hanno nelle corde anche perché sono in ballo per i playoff ) potrebbe ribaltare nuovamente la situazione al vertice del girone B di Promozione dove si lotta in quattro per un posto al sole. Il Meda non sarà seguito in panchina da Giovanni Cairoli che sconta contro la capoclassifica la prima di due giornate di squalifica. La squadra di Simone Fossati invece è impegnata a Seveso contro la Base. Nel girone C prima di Ceriano Laghetto-SC United si festeggiano i cinquant’anni della società di casa (premiata nei giorni scorsi a Roma per il traguardo), mentre l’ Universal Solaro si gioca a Canegrate le residue speranze playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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