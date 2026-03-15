Calcio | Inter fermata dall’Atalanta il Napoli si avvicina Juventus corsara a Udine

Sabato di calcio in Serie A con tre anticipi che hanno visto l’Inter fermarsi contro l’Atalanta, mentre il Napoli ha conquistato punti importanti. La Juventus ha invece vinto in trasferta a Udine. La 29a giornata ha mostrato come la lotta per lo scudetto sia ancora aperta e senza un favorito evidente. Le squadre coinvolte sono rimaste in bilico, con risultati che cambiano la classifica.

Sabato con le big impegnate in Serie A. Tre anticipi, quelli di una 29a giornata che chiarisce una volta di più una cosa: la corsa scudetto non è ancora terminata. Ma andiamo a a vedere quanto accaduto sui campi italiani in questo 14 marzo di tanto ricco, in attesa delle sfide di domani (tra cui un Lazio-Milan da molti atteso). L’Inter viene fermata sull’1-1 dall’Atalanta nel derby cromatico (ma non, ovviamente, su base territoriale). A sbloccare ci pensa Pio Esposito dopo un’azione davvero molto bella da parte dei padroni di casa e chiusa con il tiro dalla parte sinistra sul quale Carnesecchi non può nulla. Le varie volte dell’Inter vicino all’area non sortiscono effetti, e così, a 8? dalla fine, è Krstovic a segnare il gol del pareggio dopo la respinta di Sommer su Sulemana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio: Inter fermata dall’Atalanta, il Napoli si avvicina. Juventus corsara a Udine Articoli correlati Calcio Napoli, Sulemana si allontana: bloccato dall’Atalanta, torna forte la pista Alisson SantosIl mercato offensivo del Calcio Napoli cambia direzione: con Kamaldeen Sulemana fermo a Bergamo per l’effetto Lookman, il club partenopeo riapre il... Inter corsara a Udine: Lautaro firma l’1-0, nerazzurri sempre più primiL’Inter conferma il suo stato di forma e conquista un’altra vittoria pesante nella corsa scudetto. Una raccolta di contenuti su Calcio Inter fermata dall'Atalanta il... Temi più discussi: Serie A, Inter-Atalanta 1-1, Napoli-Lecce 2-1, Udinese-Juventus 0-1; Inter-Atalanta 1-1. L’Inter raggiunta e fermata ancora dall’Atalanta. Chivu (che si fa cacciare) e i nerazzurri con i nervi a fior di pelle, contestastano fortemente la regolarità del gol di Krstovic. E’ bufera. E soprattutto è allarme Milan, che deve vedersela con la La; Milan - Inter (1-0) Serie A 2025; Corsa alla Champions, i calendari a confronto. Taremi shock: «Vado in guerra per l’Iran!». Il conflitto in Medio Oriente ferma il mondo del calcio: la decisione dell’ex InterTaremi shock: «Vado in guerra per l’Iran!». Il conflitto in Medio Oriente ferma il mondo del calcio: la decisione presa dall’ex Inter, ora all’Olympiakos La guerra tra USA e Iran, che sta scuotendo il ... calcionews24.com All'Inter non basta il gol di Pio Esposito: Krstovic riprende i nerazzurri nel finale ma quante polemicheNon arriva la riscossa e, anzi, arriva un pari che lascia uno spazio aperto per un nuovo avvicinamento del Milan. L'Inter viene infatti fermata sull'1-1 dall'Atalanta tra le polemiche, con San Siro ch ... msn.com Class recognize class: Boga esalta Yildiz autore dell’assist che gli ha permesso di timbrare il cartellino per la terza volta consecutiva. Il numero 10 della Juve è uno di quei giocatori che vi fanno amare il calcio facebook DISALLOWED - Koopmeiners offside. #UdineseJuve #SerieA #Calcio #SerieAEnilive #UdineseJuventus x.com