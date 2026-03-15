Calcio femminile il Milan piega la Juve nella domenica di Seriee A Frena la Roma

Nel sedicesimo turno di Serie A femminile, il Milan ha battuto la Juventus, interrompendo la loro serie di risultati positivi. La partita si è conclusa con la vittoria delle rossonere, mentre la Roma ha ottenuto un pareggio. La sconfitta rappresenta un duro colpo per la Juventus, che ha visto rallentare la propria corsa in campionato.

Un K.O che fa malissimo alla Vecchia Signora. La Juventus ha infatti dovuto cedere il passo al Milan in occasione del sedicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Il diavolo nello specifico si è imposto di misura, allontanando le Campionesse d’Italia dal vertice della classifica. A determinare il goal della vittoria ci ha pensato Kyvag, abile ad intaccare in rete la sfera dopo una buona orchestrazione da parte di Arrigoni e Grimshaw. La sconfitta pesa come un macigno alle ragazze di Canzi, rimaste a quota 28 punti in attesa del match di domani della seconda della classe Inter. Vita tutt’altro che facile anche per la capolista Roma, la quale ha dovuto fare i conti con una Fiorentina molto solida che ha bloccato le avversarie sull’1-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, il Milan piega la Juve nella domenica di Seriee A. Frena la Roma Articoli correlati Calcio femminile, la Roma non sbaglia nella domenica di Serie A, l’Inter batte la JuveProsegue a passo spedito il cammino della Roma nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Leggi anche: Calcio femminile, non sbaglia la Roma nella domenica di Serie A, bene Inter e Napoli Una selezione di notizie su Calcio femminile Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Juventus-Milan; La Juventus Women torna a giocare in campionato, dopo la vittoria nell'andata della semifinale di Coppa Italia; Calcio, AC Milan ottiene la certificazione per la parità di genere: Un passaggio importante, ma non un punto d'arrivo; SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI JUVENTUS-MILAN. Calcio femminile, il Milan piega la Juve nella domenica di Seriee A. Frena la RomaUn K.O che fa malissimo alla Vecchia Signora. La Juventus ha infatti dovuto cedere il passo al Milan in occasione del sedicesimo turno valido per la Serie ... oasport.it Milan Femminile, le parole di Coach Bakker in vista della JuventusIn vista di Juventus-Milan valida per la 16^ giornata della Serie A Femminile, il sito ufficiale rossoneri raccontato come le rossonere arrivano a questa gara: Juventus-Milan è ... milannews.it La nazionale iraniana di calcio femminile lascia l'Asia: in tre chiedono asilo e restano in Australia x.com La Napoli Women è la squadra di calcio femminile della città. Napoli. Fondata nel 2003, milita in Serie A Non ha le "fortune" della squadra di calcio maschile: non gioca a Napoli, ma in provincia, a Cercola, né tanto meno mette piede allo stadio "Maradona”. I s facebook