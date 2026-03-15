Nel 1947, Piero Calamandrei, giurista e antifascista, affermava che l’elezione del Consiglio superiore della magistratura non funzionava correttamente. Secondo lui, chi proteggeva la Costituzione con atteggiamenti rigidi rischiava di soffocarla più che difenderla. La sua riflessione anticipava i dibattiti attuali sulla gestione e le modalità di elezione di questa istituzione.

Piero Calamandrei, insigne giurista, antifascista e tra i padri della Costituzione, lo aveva intuito con largo anticipo. Nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, nell’autunno del 1947, si trova una chiave di lettura ancora oggi attuale del dibattito sulla riforma della giustizia. Durante la discussione sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno della magistratura previsto dall’articolo 104 della Costituzione, Calamandrei espresse forti perplessità sull’idea di affidare ai magistrati l’elezione dei membri del Consiglio. «Io temo che con questo sistema si introducano nella magistratura le competizioni elettorali, con candidature, programmi e propaganda. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Calamandrei sosteneva già nel 1947 che l’elezione del Csm non funziona

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