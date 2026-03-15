Cala il sipario sul 44° Bfm | sguardi sul mondo e un’attualità sempre in scena

Sabato 14 marzo si è concluso il 44° Bfm con la proiezione del film “A qualcuno piace caldo” del 1959, diretto da Billy Wilder. L’evento ha rappresentato la chiusura di questa edizione, che ha visto in programma una selezione di film dedicati all’attualità e al mondo. La serata ha segnato la fine di una settimana intensa dedicata al cinema e alle tematiche sociali.

Ultima serata sabato 14 marzo: il quarantaquattresimo BFM si è chiuso con l’esilarante “A qualcuno piace caldo” (1959) del geniale Billy Wilder, edizione restaurata dai 35 mmm al 4k. Il pubblico si è schiettamente divertito grazie agli interpreti Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon in stato di grazia, e ad una sceneggiatura e regia frizzanti che usano gli stratagemmi classici della commedia – la maschera, la finzione, il travestimento, l’equivoco e la dissimulazione finale – per costruire più livelli interpretativi. Le continue brillanti soluzioni alludono infatti con leggera eleganza a temi quali l’omosessualità latente, la mancanza di rispetto per le donne radicata nel costume, il lato oscuro della vita privata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Cala il sipario sul 2025, l’anno del lungo addio a indimenticabili attori e icone della tv di sempre, dalla Cardinale a BB. Tutti i divi scomparsiCala il sipario sul 2025, l’anno del lungo addio a indimenticabili attori del grande schermo e alle icone della tv di sempre, protagonisti di un... Cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno"Oggi cala il sipario su un’edizione da record per "Luci sul Trasimeno", l’evento che ha visto l’Albero di Natale più grande del mondo costruito... Una selezione di notizie su Cala il sipario sul 44 Bfm sguardi sul... Temi più discussi: Turismo, cala il sipario su ITB Berlino 2026: ottimo bilancio per Genova; Cala il sipario sull’intenso weekend: i risultati da Linz, Portimao e Podgorica.; Rivoli, cala il sipario sul Circolo della Musica; Cala il sipario su Tipicità. Il festival tra i sapori italiani e internazionali. Ma c’è anche il cinema. Cala il sipario sul 44° Bfm: sguardi sul mondo e un’attualità sempre in scenaL'ultima serata si è chiusa con la versione restaurata dell'esilarante A qualcuno piace caldo: tra le pellicole proposte tantissimi temi attuali, tra la Mostra concorso, il focus sull'Europa, l'Iran ... bergamonews.it Combinata nordica, cala il sipario sul circuito femminile. Sarà Holmenkollen a chiudere le danzeLa Coppa del Mondo femminile 2025-26 di combinata nordica raggiunge il capolinea del suo viaggio. Le atlete scenderanno dal convoglio a Holmenkollen, dove ... oasport.it Il Paradiso di Cala di Monte Turno e dell'Iki beach . . . . . di Francesca @france_martucci #sardegna_mia_ #sardegna #spiagge #sardinia #calamonteturno facebook La Samp frena il Venezia, il Monza cala il tris e accorcia. Poker Bari alla Reggiana #serieb #monza #venezia x.com