Il Cagliari ha perso 3-1 contro il Pisa, con Zappa e Obert che hanno giocato al centro della difesa. La partita ha visto i sardi subire tre goal e mostrare una delle peggiori prestazioni di questa stagione, forse anche degli ultimi anni. La sconfitta segna un momento difficile per la squadra in questa fase del campionato.

La sconfitta per 3-1 contro il Pisa ha segnato un punto di svolta negativo per il Cagliari, evidenziando una prestazione descritta come la più debole della stagione e forse degli ultimi anni. L’approccio leggero mostrato dai rossoblù in entrambe le frazioni di gioco ha portato a errori difensivi gravi e a una gestione del campo che non ha sfruttato i vantaggi tattici ottenuti. Il risultato finale è stato determinato da una serie di episodi critici: Zappa ha commesso errori di marcatura che hanno permesso due gol all’avversario, mentre Obert si è espellere dopo aver ricevuto due ammonizioni ingenui. Nonostante questo, alcuni elementi hanno cercato di mantenere viva la speranza della squadra, con Caprile che ha realizzato parate fondamentali e Pavoletti che ha messo a segno l’unica rete dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari: disfatta al Pisa, Zappa e Obert al centro

Articoli correlati

Cagliari, Obert sfida la Roma: “All’Olimpico con fame e senza paura”Il Cagliari scalda i motori in vista del posticipo della ventiquattresima giornata contro la Roma, con la ferma intenzione di dare continuità...

Cagliari Pisa 0-0 LIVE: Gaetano vicino al gol!Fenerbahce, si infiamma la pista Kantè: aggiornamenti importanti nelle ultime ore…Qual è il nodo da sciogliere per l’approdo in Turchia Calciomercato...

SPALLETTI VLAHOVIC INFORTUNATO! #calcio #adani #perte #juventus #seriea #news

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cagliari disfatta al Pisa Zappa e Obert...

Argomenti discussi: Pisa-Cagliari, i nerazzurri cercano l’impresa.

Pomeriggio da incubo per il Cagliari: perde 3-1 col Pisa ultimoNon basta il gol di Pavoletti, in superiorità numerica i rossoblù subiscono doppietta da Caracciolo e nel finale viene espulso anche Obert ... unionesarda.it

Il Pisa vince 3-1 e mette nei guai il Cagliari(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Colpo d'orgoglio del Pisa che batte 3-1 il Cagliari, raggiunge il Verona al penultimo posto in classifica e mette nei ... sport.tiscali.it