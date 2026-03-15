A Cagliari, un uomo di 34 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo che un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari ha disposto la sua detenzione. La misura è scattata in seguito a denunce di maltrattamenti nei confronti del padre, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’indagato è stato condotto in una struttura carceraria.

A Cagliari, un uomo di 34 anni è stato privato della libertà personale dopo aver subìto un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari. Le autorità hanno confermato l’arresto per maltrattamenti reiterati in ambito familiare ai danni del genitore. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Villanova ha portato il sospetto direttamente nel carcere di Uta. La decisione giudiziaria mira a garantire la sicurezza dell’anziano padre, vittima di condotte vessatorie che hanno generato uno stato di paura persistente. Custodia cautelare e dinamica investigativa. Il provvedimento restrittivo non è una semplice formalità amministrativa, ma risponde alla necessità di interrompere immediatamente un ciclo di violenza domestica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari: arrestato per maltrattamenti al padre, finisce

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