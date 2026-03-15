Cagliari | 34enne in carcere per maltrattare il padre

A Cagliari un uomo di 34 anni è stato arrestato e portato in carcere per aver maltrattato il padre. L’episodio è avvenuto domenica 15 marzo 2026 alle 13:05, quando le forze dell’ordine sono intervenute per fermare la violenza domestica che aveva coinvolto un anziano. Le autorità hanno prontamente agito per interrompere la situazione di pericolo.

Domenica 15 marzo 2026, ore 13:05. La giustizia ha agito con decisione a Cagliari, interrompendo una spirale di violenza domestica che aveva messo in pericolo la vita di un anziano genitore. Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato privato della libertà personale e trasferito nella Casa Circondariale Ettore Scalas. I Carabinieri della Stazione di Villanova hanno eseguito l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, chiudendo fisicamente la porta su condotte vessatorie ripetute all’interno del nucleo familiare. L’arresto non è un atto isolato ma il risultato di un’indagine mirata che ha portato alla luce gravi indizi di responsabilità penale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: 34enne in carcere per maltrattare il padre Articoli correlati Gambizzato durante vendita di droga, 34enne rischia il carcereI giudici del Tribunale Riesame di Catanzaro si sono riservati la decisione sulla richiesta di arresto per C. Incendio nell’alloggio Acer, 34enne lascia il carcere: concessi i domiciliariNuovo sviluppo nell’inchiesta sull’incendio divampato lo scorso novembre in un alloggio Acer di via Bonazzi. Contenuti e approfondimenti su Cagliari 34enne in carcere per... Cagliari, maltrattava il padre: arrestato 34enneI Carabinieri della Stazione di Villanova hanno eseguito nella serata di ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne residente a Cagliari e già noto alle forze di pol ... cagliaripad.it Cagliari, minaccia e maltratta una familiare: 34enne arrestatoÈ stato arrestato e trasferito in carcere un uomo di 34 anni, residente a Cagliari, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari – sezione Gip. L’arresto è stato ... unionesarda.it