Caggiano | 1 milione per fermare la frana a Pastino

Il Comune di Caggiano ha ricevuto un finanziamento di un milione di euro dal Ministero dell’Interno destinato a interventi contro il dissesto idrogeologico nell’area di Pastino – Pietra Grossa. La somma servirà a mettere in sicurezza la zona interessata dalla frana e a prevenire ulteriori rischi. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Caggiano ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro dal Ministero dell’Interno per intervenire sul dissesto idrogeologico nell’area denominata Pastino – Pietra Grossa. Questa somma, destinata alla stabilizzazione del territorio e alla prevenzione di nuove criticità, rappresenta una risposta concreta alla frana che minaccia la sicurezza dei cittadini. Il progetto è reso possibile da un investimento precedente di oltre 300.000 euro, utilizzato per redigere il progetto definitivo ed esecutivo e condurre le necessarie indagini geologiche e geognostiche. L’intervento non è solo una riparazione tecnica, ma un atto di tutela preventiva che mira a bloccare l’avanzamento del fenomeno franoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caggiano: 1 milione per fermare la frana a Pastino Articoli correlati Frana “Pastino – Pietra Grossa” a Caggiano: in arrivo 1 milione di euro per la messa in sicurezzaUn milione di euro per la messa in sicurezza del territorio: il Comune di Caggiano ha ottenuto l'importante finanziamento dal Ministero dell’Interno... Scuole di Terni: 1 milione per fermare il degradoIl sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato un investimento di un milione di euro destinato alla manutenzione straordinaria delle scuole di Terni.