Cadeo | buche e pericoli l’amministrazione ignora i rischi

Il Comune di Cadeo si trova ad affrontare una situazione critica legata alle condizioni delle strade, con buche e pericoli che mettono a rischio la sicurezza dei residenti. La situazione viene segnalata da cittadini e associazioni, ma l’amministrazione sembra ignorare i segnali e le richieste di intervento. La mancanza di interventi concreti alimenta le preoccupazioni della comunità e peggiora lo stato delle strade.

Il comune di Cadeo affronta una crisi di manutenzione che mina la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. Il consigliere Filippo Bruschi ha sollevato l’allarme su un territorio lasciato all’abbandono, dove segnalazioni rimaste senza risposta hanno portato a pericoli concreti per pedoni e ciclisti. Mentre le autorità locali sembrano concentrarsi sulla promozione turistica attraverso eventi, la realtà quotidiana è segnata da infrastrutture danneggiate e servizi carenti. La situazione si è aggravata nei mesi successivi alle prime denunce presentate nell’autunno precedente. Un sottopasso ferroviario in via della Chiusa presenta tombini dissestati e cartelli instabili che minacciano chi transita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cadeo: buche e pericoli, l’amministrazione ignora i rischi Articoli correlati Vergogna a Qualiano: Via Cavour tra buche e pericoliUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Leggi anche: Caffaz: "Una strada panoramica piena di buche e pericoli" Tutti gli aggiornamenti su Cadeo buche e pericoli... Caffaz: Una strada panoramica piena di buche e pericoliServe un intervento urgente di manutenzione lungo via Monteverde. L’appello è del consigliere Simone Caffaz con un invito all’amministrazione ad agire in tempi rapidi alla sistemazione di una strada ... lanazione.it Sora, buche e pericoli sulla tangenziale a Schito: la rabbia degli automobilistiTangenziale bombardata. Le proteste si moltiplicano giorno dopo giorno tra gli automobilisti che percorrono quotidianamente la tangenziale Schito – Colle d’Arte, ormai trasformata in un vero e ... ilmessaggero.it