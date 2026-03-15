CP Company The Metropolis | Felpa oversize tessuto e stile

C.P. Company presenta la nuova felpa oversize della linea The Metropolis, realizzata con un tessuto di alta qualità e caratterizzata da uno stile distintivo. La felpa si distingue per il taglio ampio e comodo, pensato per un maggior comfort, e per i dettagli che richiamano il design urbano. L'articolo include anche un avviso di trasparenza riguardante l’uso di link di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco della ‘Garzato’: perché questa felpa si sente diversa. Quando si parla di streetwear di qualità, la scelta del tessuto è spesso l’elemento discriminante tra un capo generico e un pezzo con carattere. La C.P. Company ha scelto per la sua serie “The Metropolis” una struttura in garzato, una decisione che modifica radicalmente l’esperienza tattile rispetto alle felphe standard in pile o cotone semplice. Il termine “garzato” indica una tessitura specifica, caratterizzata da una trama a coste trasversali che conferisce al tessuto una consistenza unica, diversa dalla morbidezza uniforme del pile classico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - C.P. Company The Metropolis: Felpa oversize, tessuto e stile Articoli correlati Leggi anche: C.p. Company Giacca ‘the Metropolis Series’: vale la pena? Leggi anche: Off-White Matthew: Felpa Oversize, Taglie e Come Abbinarla Una raccolta di contenuti su C P Company The Metropolis Felpa... Discussioni sull' argomento ASICS e C.P. Company rileggono insieme la GEL-QUANTUM™ 360 I; Cp Company Giacca ‘the Metropolis Series’ | vale la pena?; Asics Gel-Quantum 360 I reinterpretata da C.P. Company. C.P. Company returns to its 1990s roots with new ‘Metropolis’ collectionThe brand’s new ‘Metropolis’ collection for S/S 2023 – following its A/W 2022 iteration released last September – takes its name from this seminal style, retaining many of Urban Protection Range’s ... wallpaper.com Metropolis Group. . Le donne della Casa Per La Vita S. Giustina e del Dopo di Noi Theotokos hanno trascorso la Giornata internazionale della donna scrivendo un loro pensiero su cosa significa questa giornata, durante un aperitivo ed una passeggiata al mar facebook