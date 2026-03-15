CP Company Bermuda ‘Cargo Hyst’ | Valore e Versatilità

C.P. Company ha presentato il nuovo modello Bermuda ‘Cargo Hyst’, una giacca che combina funzionalità e stile. Realizzata con materiali resistenti, questa giacca si distingue per la sua versatilità e dettagli pratici come le tasche multiple. Il design si rivolge a chi cerca un capo che possa adattarsi a diverse occasioni, mantenendo un aspetto contemporaneo. La presentazione ufficiale è stata accompagnata da immagini promozionali e schede tecniche.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tecnica e funzionalità: perché la ‘Cargo Hyst’?. La bermuda C.P. Company ‘Cargo Hyst’ si distingue per una concezione che unisce estetica tecnica a una funzionalità pratica, ideale per l’uso quotidiano o attività leggere all’aperto. C.P. Company Bermuda 'Cargo Hyst' Il tessuto è definito come cotone idrorepellente, una scelta che offre protezione contro le schizzi d’acqua senza sacrificare la traspirazione tipica del cotone naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - C.P. Company Bermuda ‘Cargo Hyst’: Valore e Versatilità Articoli correlati Leggi anche: Dsquared2 Bermuda ‘Sexy Cargo’: bianco, dorati e stretch Leggi anche: Wales Bonner Bermuda ‘Roam Cargo’: stile tecnico a 12,99€