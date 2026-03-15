Bruna Nocenti | 20 anni di arte e il lascito a Prato

Prato si appresta a rendere omaggio a Bruna Nocenti, figura centrale nel panorama culturale locale, che avrebbe compiuto 86 anni il primo maggio. Dopo vent'anni di attività artistica, Nocenti lascia un segno duraturo nella comunità, con un contributo che ha influenzato diversi artisti e iniziative nella città. La sua figura sarà ricordata in eventi e celebrazioni ufficiali nel prossimo periodo.

Prato si prepara a salutare Bruna Nocenti, storica figura della vita culturale cittadina che avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 1 maggio. La sua eredità è legata alla gestione ventennale della galleria d’arte La Spirale in via Mazzini e all’impegno sociale attraverso il Lions Club Castello dell’Imperatore. La salma sarà esposta oggi e domani alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza in via San Iacopo, prima del funerale previsto per martedì nella chiesa San Giuseppe di viale Montegrappa. Una commemorazione che segna la fine di un’epoca per l’arte pratese. L’economia dell’arte: dalla crisi al rilancio. Nel 1974, in un periodo storico dove pochi avrebbero scommesso su una donna imprenditrice nel settore culturale, Bruna aprì la Galleria La Spirale con il sostegno dei genitori Bruno e Rovenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bruna Nocenti: 20 anni di arte e il lascito a Prato Articoli correlati Leggi anche: Addio alla gallerista Bruna Nocenti Collezione d’arte donata al Comune di Legnano: il lascito vale 830mila euroLegnano (Milano) 8 gennaio 2026 – Ci sono voluti un paio d’anni ma l’eredità in oggetti d’arte lasciata al Comune di Legnano da un bancario residente...