Bruciano cartelli con i volti di Meloni e Nordio al corteo contro il referendum a Roma | 3 identificati

Durante una manifestazione contro il referendum sulla Giustizia a Roma, tre persone sono state identificate dalla Digos per aver bruciato cartelli raffiguranti i volti di Giorgia Meloni e Carlo Nordio. L'episodio si è verificato ieri, durante il corteo, e le autorità hanno avviato le procedure per le identificazioni. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine.

La Digos ha identificato le prime tre persone che hanno bruciato i cartelli con ivolti di Giorgia Meloni e di Carlo Nordio durante la manifestazione contro il referendum della Giustizia di ieri a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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