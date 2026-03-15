Brindisi rinviati interventi per assenza oculisti | la segnalazione della Asl a Ufficio disciplinare

A Mesagne, presso il Presidio Territoriale di Assistenza, tre medici sono stati coinvolti in polemiche dopo il rinvio di interventi a causa dell'assenza di oculisti. La Asl ha segnalato la situazione all’Ufficio disciplinare, evidenziando la mancanza di specialisti e il conseguente blocco delle procedure programmate. La vicenda riguarda il funzionamento di un servizio sanitario locale e la gestione delle risorse mediche presenti sul territorio.

È successo presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Mesagne, dove tre medici sono finiti al centro delle polemiche. La Asl ha avviato un'indagine per fare chiarezza sulla vicenda La sala operatoria delPresidio Territoriale di Assistenza (Pta) di Mesagne – San Pietro VernoticoaBrindisisarebbe stata chiusa per partecipare a un congresso medico a Rimini: è questa l’accusa che pende sutre oculistidella struttura sanitaria. La decisioneavrebbe lasciato senza intervento diversi pazienti in attesa di operazioni per la cataratta, un processo che già di per sé prevedeliste d’attesa che superano i due anni e mezzo. “Domani mattina provvederò a inoltrare lasegnalazione all’Ufficio procedimenti disciplinari(Upd)“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brindisi, rinviati interventi per assenza oculisti: la segnalazione della Asl a Ufficio disciplinare Articoli correlati Oculisti partono per convegno medico, rinviati interventi di cataratta: aperto dossier AslBRINDISI - Tre medici oculisti del Pta di Mesagne nei giorni scorsi avrebbero partecipato a un congresso medico a Rimini, determinando il rinvio, tra... Leggi anche: Pulizie negli ospedali della Asl Brindisi: “Internalizzare il servizio in Sanitaservice” Contenuti utili per approfondire Brindisi rinviati interventi per... Discussioni sull' argomento Brindisi, gli oculisti chiudono la sala operatoria e vanno al convegno a Rimini: rinviati gli interventi; Brindisi | Eni in pausa il sindacato chiede decisioni entro. Medici al congresso, saltano gli interventi a Mesagne: l'Asl avvia il procedimento disciplinareTre medici oculisti che prestano servizio al Pta (Presidio territoriale di assistenza) di Mesagne nei giorni scorsi - come riportato dal Corriere ... msn.com Brindisi, oltre 300 controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza: sanzioni per 4 milioni di euroPiù di trecento interventi antiriciclaggio nel 2025 in provincia di Brindisi. Contestate 545 operazioni oltre i limiti di legge e irrogate sanzioni per oltre 4 milioni di euro. trmtv.it Atto intimidatorio nei confronti di un ex assessore di Brindisi: forati i pneumatici dell'auto - News x.com +++FINALE AL "TREVISI": IL BRILLA CAMPI SUPERA 2-1 IL BISCEGLIE E CENTRA IL QUARTO SUCCESSO DI FILA. NERAZZURRI ORA A -8 (CON UNA GARA IN MENO) DALLA CAPOLISTA BRINDISI, VITTORIOSA 2-0 A SPINAZZOLA+++ facebook